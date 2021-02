Task Force OMS: "Difficile immaginare fuoriuscita Covid dal laboratorio di Wuhan"

Il laboratorio P4 dell'Istituto di Virologia di Wuhan, tacciato da più parti di essere il luogo da cui si è originata la pandemia di coronavirus, risulta essere dotato di attrezzature estremamente all'avanguardia ed è difficile immaginare una fuoruscita del Covid-19 da tale struttura.

Ad affermarlo è Vladimir Dedkov, uno degli esperti della task force dell'OMS, vicedirettore per la ricerca scientifica dell'Isitituto di ricerca di Epidemiologia e Microbiologia di San Pietroburgo.

"E' ovviamente importante che la nostra missione visiti questa struttura, parli con i nostri colleghi e osservi come tutto è organizzato qui. E' molto ben organizzato. Non so chi li abbia criticati, il laboratorio è perfettamente equipaggiato con tutto. Per me è molto difficile immaginare che qualcosa potrebbe essere fuoriuscito da qui", sono state le parole di Dedkov.

L'esperto ha comunque ammesso che al mercato di prodotti alimentari a Wuhan sono presenti alcune condizioni che potrebbero effettivamente aver favorito la diffusione del virus, pur non escludendo che lo stesso possa essersi originato altrove:

"Abbiamo visitato il mercato. Non sono molto familiare con le regole sanitarie della Cina, ma guardandolo e comparandolo alla nostra legislazione, ovviamente, il mercato è ben lontano dall'essere perfetto. Non è sicuro che [il virus, ndr] si sia originato qui, forse è giunto fin qui da un altro luogo, ma, ipoteticamente parlando, ci sono tutte le condizioni per la diffusione del virus qui", ha concluso Dedkov.

© AP Photo / Arek Rataj Un dipendente indossa un costume protettivo a Wuhan, Cina

Ieri la task force dell'OMS aveva visitato il laboratorio P4 dell'Istituto di Virologia di Wuhan nell'ambito del loro programma di ricerca.

Il laboratorio di Wuhan e le teorie sull'origine del Covid

L'Istituto di virologia di Wuhan è diventato uno dei punti focali della missione dell'OMS in Cina dopo che tale struttura è finita al centro di numerose teorie della cospirazione che lo vedrebbero come il luogo dal quale il SARS-CoV-2 avrebbe iniziato a diffondersi.

La scorsa settimana un rapporto del professor Steven Quay, in precedenza ordinario presso la Stanford University School of Medicine, ha suggerito che esiste un 99,8% di possibilità che il coronavirus possa essersi originato effettivamente in un laboratorio, e solo uno 0,2% che la sua origine possa essere naturale.

"Come molti altri, sono preoccupato circa quelli che sembrano essere degli importanti conflitti di interesse tra i membri dell'OMS e gli scienziati e i dottori in Cina e a quale livello ciò potrebbe impedire un'analisi imparziale sulle origini del SARS-CoV-2", ha riferito l'esperto.

La risposta della Cina

La Cina ha sempre negato tutte le accuse circa una possibile fuoriuscita del virus del SARS-CoV-2 da uno dei suoi laboratori e ha iniziato a diffondere delle teorie su possibili altri luoghi in cui potrebbe essersi originata la pandemia di Covid-19.

Recentemente il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha suggerito al governo americano di invitare a sua volta gli esperti dell'OMS al fine di investigare la possibilità che il SARS-CoV-2 possa avere iniziato a diffondersi dagli USA.