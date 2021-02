USA, Camera dei Rappresentanti approva piano anti-crisi da $ 1900 miliardi

La Camera dei Rappresentanti ha dato il semaforo verde ad una risoluzione che permette al Congresso di approvare senza il supporto dei repubblicani un piano di aiuti anti-crisi molto sostanzioso, annunciato dal presidente Joe Biden nelle settimane immediatamente precedenti alla sua inaugurazione per far fronte alle difficoltà cui si trovano a navigare milioni di cittadini americani in ragione della pandemia. Lo riferisce il Washington Post.

La risoluzione è stata votata a maggioranza, con 218 deputati fvorevol ie 212 contrari, mentre il voto del Senato è atteso entro la fine della settimana in corso.

Controllando ambedue le Camere del Congresso, i democratici hanno potuto dare il via ad una risoluzione congiunta sulla finanziaria che gli garantisce la possibilità di far passare il piano di aiuti anti-Covid con una maggioranza semplice invece del tradizionale 60% richiesto per il Senato.

© REUTERS / Erin Schaff Una seduta al Congresso degli Stati Uniti

La mossa, durante la quale i dem sperano di poter aggiudicarsi il sostegno politico di alcuni esponenti repubblicani, fa parte del piano di Joe Biden per 'riconciliare' il Congresso dopo la parentesi, considerata divisiva, dell'amministrazione Trump.

Le cifre

Scendendo nel dettaglio delle cifre e delle misure misure concretamente previste nel piano, si parla nel complesso di un pacchetto da 1900 miliardi di dollari, circa tre volte quanto era stato proposto dai repubblicani, ovvero 618 miliardi.

In buona sostanza, il decreto legislativo prevede un pagamento diretto di 1.400 dollari per la stragrande maggioranza dei cittadini americani, con altri 500 dollari di aiuti per invalidi e bambini.

Il Covid-19 negli USA

Sono 26,6 milioni i casi attualmente accertati di contagio da coronavirus negli Stati Uniti d'America, che continuano ad essere il primo Paese al mondo per numero di positività complessive registrate, così come per quantità di vittime, che hanno superato quota 450.000.