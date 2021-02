Follia a Parigi, clochard ruba un camion e investe due pedoni: un morto

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che un individuo ha diretto un camion rubato contro i pedoni a La Defense, ha riferito a Sputnik una fonte nella polizia.

Il conducente, un senzatetto, ha rubato il veicolo appartenete al comune di Nanterre e si è scontrato deliberatamente contro dei pedoni, spiega la fonte.

Dopo aver ferito due persone, l'autista ha abbandonato il veicolo e ha tentato di fuggire. L'uomo, essendo inseguito, ha tentato di togliersi la vita gettandosi su un binario ferroviario, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine.

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine sulla vicenda per stabilire il movente dell'autore del folle gesto. Tuttavia, al momento la polizia non considera l'atto come terroristico.

Su Twitter sono stati resi pubblicati video dal luogo dell'incidente.