Vaccino AstraZeneca, efficacia al 76% dopo la prima dose

Secondo i primi dati dei trial tecnici pubblicati oggi in preprint su 'Lancet' e discussi in una conferenza stampa virtuale il vaccino AstraZeneca risulta sicuro dopo la prima dose. Nei 22 giorni consecutivi all'iniezione non si sono verificati casi gravi di malattia o ricoveri.

Il vaccino AstraZeneca-Università di Oxford è sicuro ed efficace, lo provano i primi risultati dei trial clinici in Gran Bretagna, Brasile e Sudafrica discussi in una conferenza stampa virtuale e pubblicati sul 'Lancet' in preprint.

I risultati dimostrano un'efficacia del vaccino del 76% dopo la prima dose, che si mantiene fino alla seconda. L'efficacia aumenta poi all'82% con un intervallo di 3 mesi. Dopo 22 giorni dalla prima dose non è stato riscontrato alcun caso di grave di malattia né ricoveri.

"Questa prima analisi riconferma che il nostro vaccino previene malattie gravi e tiene le persone fuori dall'ospedale. Inoltre, l'estensione dell'intervallo di somministrazione fra le dosi non solo aumenta l'efficacia del vaccino, ma consente anche a più persone di essere vaccinate in anticipo. Insieme alle nuove scoperte sulla trasmissione ridotta, riteniamo che questo vaccino avrà un impatto reale sulla pandemia" ha commentato Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo R&S BioPharmaceuticals, AstraZeneca.

I dati mostrano anche che il vaccino ha la potenzialità di ridurre la trasmissione asintomatica del virus. Dall'analisi dei tamponi dei volontari nei trial britannici emerge che sono diminuite del 67% le positività al test molecolare dopo la prima dose. Questo mostra un impatto sostanziale sulla trasmissione del Covid 19.

I risultati pubblicati su 'Lancet' sono basati su 17.177 partecipanti al trial di fase 3 in Gran Bretagna, Brasile e Sudafrica, con 332 casi asintomatici.

In precedenza la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'ente regolatore italiano (Aifa), ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino dell'azienda farmaceutica AstraZeneca nella popolazione over 55 che si trova in buon stato di salute.