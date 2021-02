Incidente aereo ad Anversa, attimi di terrore per Dries Mertens

Incidente durante l'atterraggio per il giocatore belga del Napoli per Dries Mertens, il suo aereo privato finisce fuori pista. Fortunatamente nessun ferito.

Momenti di paura per Dries Mertens coinvolto in un incidente aereo ad Anversa. L'attaccante del Napoli era tornato in Belgio per un problema alla caviglia. Secondo quanto riporta il quotidiano Het Laaste Nieuws il giocatore belga si trova a bordo di un velivolo privato lo scorso sabato, finito fuori pista durante l'atterraggio.

Illesi sia il giocatore che il pilota e l'equipaggio, fortunatamente l'incidente non ha causato nessuna vittima.

Restano ancora ignote le cause del sinistro. Si ipotizza che la manovra errata sia stata dovuta alle cattive condizioni atmosferiche. Gli acquazzoni che da giorni flagellano il Belgio, avrebbero dunque fatto scivolare fuori dalla pista il velivolo noleggiato da Mertens.

Napoli'de sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için ülkesine giden Belçikalı forvet Dries Mertens'in özel uçağı, Antwerp Havalimanı'na inişten sonra pistten çıktı. Mertens ve beraberindekiler yara almadan kurtuldular. (via @sportwereld_be) pic.twitter.com/DoTksZtuzM — Tribun Dergi (@tribundergi) February 3, 2021

​L'incidente arriva in una stagione non proprio fortunata per l'attaccante, condizionata dall'infortunio che limita le sue potenzialità in campo.