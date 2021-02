La Svezia istituirà i ‘corsi di introduzione sociale’ per i richiedenti asilo

Il governo svedese ha deciso che tutti i richiedenti asilo che verranno nel Paese in futuro dovranno seguire un corso di introduzione sociale obbligatorio poco dopo il loro arrivo nel quale, tra le altre cose, verrà spiegato che in Svezia, violenza, mutilazioni genitali femminili e matrimoni infantili non sono accettati.

Nelle parole del ministro della Giustizia e della migrazione Morgan Johansson, il corso introduttivo alle norme democratiche e ai valori svedesi funzionerà come "un inizio naturale per una catena di iniziative di promozione dell'assimilazione" per i nuovi arrivati.

Il Comitato svedese per l'immigrazione è stato incaricato di preparare tale corso introduttivo che dovrà informare i nuovi arrivati ​​sul processo di asilo, la legislazione svedese e le norme ei valori democratici del paese. Ciò include informazioni sulle regole che si applicano alla cosiddetta violenza e oppressione "legate all'onore", nonché sulle discriminazioni e dagli abusi.

Tra le altre cose, i nuovi arrivati ​​saranno informati che la poligamia, le mutilazioni genitali femminili (infibulazione), i matrimoni precoci e la violenza domestica sono vietati, così come il razzismo (inclusi antisemitismo, afrofobia e islamofobia) e altre forme di ostilità.

"Tutti i richiedenti asilo che risiedono in questo paese devono sapere quali diritti e doveri si applicano e com'è la vita qui. L'introduzione alla società deve essere parte del processo di asilo e deve funzionare come un inizio naturale di una catena di iniziative di promozione dell'assimilazione fornite ai richiedenti asilo in Svezia", ha dichiarato in un comunicato stampa il ministro della Giustizia e dell'immigrazione Morgan Johansson.

Secondo il Governo, l'introduzione dovrà, come punto di partenza, essere condotta oralmente in loco presso la sede del Comitato Svedese per l’Immigrazione, ma potrà essere combinata, tra le altre cose, con l'autoapprendimento digitale. Il punto di partenza è che donne e uomini dovrebbero avere "pari opportunità" per poter partecipare.

Il corso è il risultato di un accordo tra i Socialdemocratici al potere e Verdi, e i loro compagni il partito di Centro ei Liberali. Le procedure di introduzione sociale saranno presentate entro aprile di quest'anno e saranno formalmente valutate ad un certo punto nel 2023.

La Svezia, una nazione relativamente omogenea fino a mezzo secolo fa, negli ultimi decenni ha abbracciato l'immigrazione di massa, al punto che oltre un quarto della popolazione ora ha origini straniere (nel 2000 era il 15%). Un terzo della popolazione ha almeno uno dei genitori nato all’estero. Tra i bambini piccoli, la percentuale di non svedesi è ancora più alta.

I paesi di origine più popolari per gli immigrati in Svezia includono Siria, Iraq, Iran, Somalia e l'ex Jugoslavia.

Le autorità svedesi, l'establishment politico e la stampa, hanno ampiamente negato le difficoltà associate all'immigrazione su larga scala e gli scontri culturali, suscitando critiche sempre più aspre da parte dei partiti di opposizione, come i moderati liberal-conservatori e i democratici svedesi nazional-conservatori. Lo scorso anno, il Primo ministro Stefan Löfven ha ammesso per la prima volta che l'integrazione è un processo molto più difficoltoso del previsto e si è impegnato a cambiare la politica del Paese.