Posizione Germania non influenzata da idea di aggiungere Nord Stream 2 a lista sanzioni alla Russia

"Questo è stato proposto in passato da vari governi europei, quindi questa non è una novità. Allo stesso tempo, conoscete la posizione del governo tedesco su questo tema, su cui...nulla è cambiato", ha detto Burger, rispondendo. la domanda di un giornalista se Nord Stream 2 fosse parte del dibattito dell'UE sulle sanzioni contro la Russia.

Rispondendo a una domanda sulla posizione della Francia su Nord Stream 2, Burger ha detto che "certamente conosciamo questa posizione" a questo proposito, Berlino non sa se "qualcosa è cambiato in questa posizione".

In precedenza, il segretario di Stato al ministero degli Esteri francese, Clement Beaune, ha dichiarato in diretta a France Inter di ritenere possibile espandere le sanzioni contro la Russia in relazione al caso di Alexey Navalny. Ha detto che l'UE "sta valutando l'opzione" di estendere queste sanzioni al Nord Stream 2, poiché "abbiamo grandi dubbi su questo progetto in questo contesto".

Il Nord Stream 2

Il progetto Nord Stream 2 prevede la costruzione di due rami di un gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa russa attraverso il Mar Baltico alla Germania. Al progetto si oppongono attivamente gli Stati Uniti, che stanno promuovendo il proprio gas naturale liquefatto nell'UE, nonché l'Ucraina e alcuni paesi europei. Alla fine del 2019, gli Stati Uniti hanno inserito nel proprio budget per la difesa le sanzioni contro il gasdotto, che hanno costretto l'azienda svizzera Allseas a interrompere immediatamente la posa dei tubi.

La costruzione è ripresa un anno dopo: a dicembre, la nave Fortuna ha posato 2,6 chilometri di tubi nelle acque tedesche. Circa 148 dei 2.460 chilometri rimangono incompiuti: 120 chilometri in acque danesi e 28 in acque tedesche.