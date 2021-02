L'ambasciatore francese ha valutato le prospettive per la produzione congiunta del vaccino Sputnik V

La produzione congiunta franco-russa del vaccino Sputnik V in Francia dipende dall'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali, ha dichiarato l'ambasciatore francese a Mosca Pierre Levy in un'intervista a RIA Novosti.

"Per quanto riguarda la vaccinazione o per la produzione congiunta con la Francia, ritengo che tutto dipenderà dall'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali, che sarà effettuata puramente sulla base delle analisi scientifiche”, ha risposto il diplomatico alla specifica domanda sulle possibilità di produzione congiunta franco-russa del vaccino Sputnik V.

I vaccini anti-Covid russi

Ad agosto, il Ministero della Salute russo ha registrato il primo vaccino al mondo per la prevenzione del COVID-19, sviluppato dal Centro Gamaleya e prodotto in collaborazione con il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti. Il vaccino Gam-Covid-Vac ha il nome commerciale di Sputnik V. Il farmaco è creato sulla piattaforma di vettori adenovirali umani e prevede l'introduzione di due componenti con un intervallo di tre settimane. Il vantaggio principale è l'efficienza e l'assenza di conseguenze negative a lungo termine. I farmaci a base di adenovirus umano sono ampiamente utilizzati da oltre 50 anni.

Il secondo vaccino approvato in Russia contro il coronavirus si chiama “EpiVacCorona" ed è un farmaco del centro di Novosibirsk "Vector".

Vi è inoltre un terzo vaccino in fase di sperimentazione clinica al Centro Chumakov per la ricerca e lo sviluppo dei preparati immunobiologici dell'Accademia delle scienze russa. Il Ministero della Salute ha ricevuto i documenti per la sua registrazione.

In precedenza la Commissione europea ha già consentito all'Ungheria di acquistare il vaccino Sputnik V.