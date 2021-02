Caso Patrick Zaki, oggi Egitto decide per prolungamento carcerazione o scarcerazione

Nuova udienza in carcere per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano che studiava a Bologna e accusato di essere un sovversivo dalle autorità egiziane.

Nuova udienza per Patrick Zaki al Cairo, dove è in prigione da ormai un anno. Si deciderà ancora una volta per un prolungamento della sua detenzione in carcere o per una sua liberazione?

Patrick Zaki è accusato dalle autorità egiziane di propaganda sovversiva dalle autorità egiziane, le quali lo fermarono al suo rientro in Patria dall'Italia.

Il suo legale, Hoda Nasrallah, all’Ansa ha rilasciato un breve messaggio di speranza: “Mi auguro che questa seduta sia diversa”.

La volta precedente, al ricercatore che studiava presso l’Università di Bologna, fu rinnovata la detenzione di due settimane invece dei soliti 45 giorni.

Tra le parti in causa la scelta del giudice egiziano aveva suscitato molti interrogativi, e allo stesso tempo dato speranza. Il suo avvocato resta cauto, mentre si attende che presso il Maahad oumana’a al shorta, Istituto di polizia alla periferia sud de Il Cairo, si tenga l’udienza di Patrick Zaki.