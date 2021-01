Documentario 'proibito' sulla famiglia reale britannica spunta su YouTube mezzo secolo dopo - Video

Il documentario della BBC, uscito nel 1969, si concentra sulla vita quotidiana della famiglia reale, mostrandone alcuni dei momenti più intimi: per esempio in una delle scene si può vedere come il Principe Filippo di Edimburgo prepari un barbecue all'aperto con i suoi figli; in un'altra i più piccoli si godono una soleggiata giornata invernale giocando a palle di neve; si vede anche la Regina comprarsi un gelato.

Il film, frutto di quasi 43 ore di riprese, divenne molto popolare ai suoi tempi, tanto da essere visto da oltre 30 milioni di persone.

Da allora, il documentario è rimasto congelato negli archivi dell'emittente di Stato, presumibilmente su richiesta della famiglia reale. Secondo il quotidiano britannico 'The Times', "la Regina si è rammaricata di aver dato alla BBC l'accesso al backstage e ha chiesto che non venisse ritrasmesso". Tuttavia, una versione abbreviata del documento, della durata di soli tre minuti, era disponibile su YouTube.

A gennaio, un utente ha caricato sulla piattaforma il documentario completo, che però è stato rimosso a causa di "una rivendicazione del copyright" da parte della BBC. Fino a quel momento, comunque, il documentario era disponibile su diversi account di YouTube.

L'interesse per l'insolito documentario è riemerso dopo che è stato menzionato in uno dei recenti episodi della popolare serie Netflix 'The Crown'.