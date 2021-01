Presunta scomparsa della moglie di Kim Jong-un potrebbe essere causata da COVID-19 - Media

Ri Sol-ju, la moglie di 32 anni del capo di Stato nordcoreano Kim Jong-un, è apparentemente scomparsa dagli occhi del pubblico per oltre un anno, riferisce il Daily Star, citando NK News.

Secondo il giornale, L'ultima apparizione di Ri nei media di stato nordcoreani risale al 25 gennaio 2020, quando ha partecipato a uno spettacolo di Capodanno lunare in un teatro a Pyongyang insieme a suo marito.

Mentre le ragioni per cui Ri avrebbe mantenuto un basso profilo per così tanto tempo non sono immediatamente chiare, Hong Min, direttore della divisione di ricerca nordcoreana presso l'Istituto coreano per l'Unificazione Nazionale, ha suggerito che potrebbe essere correlato alla pandemia di coronavirus in corso.

© AP Photo / CCTV Il leader nordcoreano Kim Jong-un con la moglie Ri Sol-ju

"[La sua scomparsa] potrebbe essere dovuta al Covid-19 essendo madre con bambini piccoli, partecipando ad attività pubbliche rischia potenziali infezioni", ha osservato. "Anche Kim Jong-un si è mostrato molto poco negli eventi locali nell'ultimo anno."

Ri Sol-ju ha sposato Kim Jong-un nel 2009, anche se è stata considerata dai media statali della Corea del Nord come sua moglie solo dal 2012.

Il giornale osserva inoltre che si ritiene che Ri abbia tre figli con Kim, anche se “questo non è mai stato confermato dalla Corea del Nord”, infatti la nascita dei bambini viene riportata da fonti di intelligence sudcoreana e dall’ex stella NBA Dennis Rodman.

Nel 2020, lo stesso Kim Jong-un è scomparso più volte dalla scena pubblica, scatenando speculazioni sulla sua salute e sul suo benessere.

Queste speculazioni, tuttavia, si sono rivelate di breve durata a causa del successivo riemergere del capo dello stato Nordcoreano in diversi eventi in tutto il paese.