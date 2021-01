Donna ignara della sua gravidanza morta inaspettatamente

La britannica Leanne Troughton di Ashington è morta dopo aver avuto un aborto spontaneo nel suo quinto mese di gravidanza, di cui non era a conoscenza, scrive il Mirror.

La donna credeva che il dolore addominale fosse correlato all'intolleranza al lattosio. Tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e il 20 dicembre suo marito l'ha portata in ospedale.

Il giorno successivo ha ricevuto una chiamata e gli è stato detto che sua moglie era incinta di cinque mesi e ha avuto un aborto spontaneo. È stata trasferita in terapia intensiva con sepsi.

Le condizioni della donna sono peggiorate ulteriormente dopo che la risposta infiammatoria sregolata ha intaccato anche il cuore.

Leanne è stata trasferita al Newcastle Hospital, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico a cuore aperto e alla tracheotomia per salvarsi la vita. Ma una settimana dopo, i medici hanno detto al marito che non potevano fare nulla e il 22 gennaio è stata staccata la spina alle macchine che la tenevano in vita.