Aggiornamenti: Sostenitori di Navalny in manifestazioni non autorizzate in tutta la Russia

I sostenitori di Alexey Navalny sono scesi in piazza domenica 31 gennaio nelle principali città russe per un secondo ciclo di manifestazioni non autorizzate a sostegno del blogger, in custodia cautelare da quando è tornato a Mosca da Berlino il 17 gennaio.

La scorsa settimana più di mille persone sono state arrestate e denunciate dalla polizia per aver preso parte alle manifestazioni di protesta non autorizzate e aver violato le norme anti-Covid. Prima delle manifestazioni, la Procura Generale aveva avvertito che chiunque organizzi o prenda parte a manifestazioni rischia una condanna fino a 15 anni di reclusione.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva bollato come provocatori gli organizzatori delle proteste non autorizzate, mentre il presidente Vladimir Putin ha sottolineato che tutti hanno il diritto di esprimere un'opinione, ma "tutto quello che va oltre la legge non è solo controproducente, ma pericoloso".

