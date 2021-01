Guardia Nazionale russa offre tè caldo e mascherine in manifestazione non autorizzata - Video e Foto

Le manifestazioni non autorizzate a sostegno del blogger e oppositore Alexey Navalny si stanno svolgendo in diverse città russe e hanno già portato all'arresto di centinaia di dimostranti.

I militari della Guardia Nazionale russa hanno offerto ai passanti un tè caldo nel centro di Mosca mentre pattugliavano le strade della capitale russa, dove si svolgono manifestazioni non autorizzate a sostegno del blogger e oppositore Alexey Navalny.

I membri delle forze dell'ordine hanno inoltre distribuito mascherine ai dimostranti.

Опять печеньки и горячий чай от Росгвардии на Трубной площади.



Забота выглядит так. pic.twitter.com/yXQgkh3ETW — Иван Флибустьеров (@Zw2ApU0HfQrNgqH) January 31, 2021

​A seguito delle manifestazioni non autorizzate, alcune zone di Mosca sono state isolate dagli agenti di polizia.

Доблестные сотрудники ОМОНа угощают людей горячим чаем и раздают маски. В либеральных СМИ об этом никогда не напишут, зато покажут как задерживают провокаторов, выдавая их за честных добропорядочных граждан pic.twitter.com/Ngk9C1xEwS — Командир Полка (@kompolk) January 31, 2021

​Lo scorso fine settimana in diverse città russe si sono svolte proteste a sostegno del blogger e oppositore Alexey Navalny, che è stato arrestato a Mosca a metà di questo mese per violazioni della libertà vigilata per una precedente condanna per appropriazione indebita. Allo stesso modo le manifestazioni della scorsa settimana non erano autorizzate ed hanno portato all'arresto dei manifestanti, nonché all'avvio di procedimenti penali contro diverse persone.