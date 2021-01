Sanders e le muffole, la creatrice ha trovato il produttore

Le muffole indossate dal senatore Barnie Sanders trovano un produttore, l'insegnante del Vermont entra in affari grazie al successo decretato dai social. Lei da sola non riesce a soddisfare tutte le richieste.

L’insegnante del Vermont che nel tempo libero crea muffole all’uncinetto e che ne aveva regalato un paio di calda lana al senatore Bernie Sanders, ha trovato un produttore che potrà sopperire all’impressionante domanda che l’ha letteralmente sommersa.

Tutto è nato dalla foto scattata al senatore Sanders durante il giorno dell’inaugurazione del mandato presidenziale di Joe Biden alla Casa Bianca.

I senatore del Vermont si è presentato all’evento con delle muffole uniche. Seduto da solo per ragioni di distanziamento sociale e intirizzito dal freddo, aveva assunto una posizione sulla sedia che ne ha fatto nascere un meme sui social diventato mondiale.

Lui, Sanders, ne ha approfittato per fare beneficenza chiedendo a una azienda di produrre abbigliamento come felpe e t-shirt con il meme. Ha raccolto 2 milioni di dollari di ordini che andranno a una associazione che si occupa di sostenere le famiglie in difficoltà distribuendo pasti caldi.

© AFP 2020 / Brendan Smialowski Bernie Sanders all'insediamento di Joe Biden

Dalla vita tranquilla nel Vermont alla ribalta

Potere dei social, Jennifer Ellis, l’insegnante di 42 anni è stata strappata alla sua vita tranquilla nel Vermont e trascinata sul palcoscenico mediatico da un meme, suo malgrado, dedicato al senatore Sanders e al quale semplicemente aveva donato un paio di muffole. Lo ha detto all'AFP.

Ora l’insegnante ha trovato la Vermont Teddy Bear, società del Vermont che produce teneri orsacchiotti per bambini e “orsacchiottoni” per fidanzate americane eterne bambine.

La società produrrà per lei le sue muffole dal nome che è già presagio di successo: Bernie Mittens, i guanti di Bernie.

Una parte del ricavato derivante dalle vendite andrà in beneficiato, ci ha tenuto a sottolineare la giovane insegnante che ora potrà garantirsi una vita anche economicamente agiata oltre che tranquilla, nel suo Vermont.