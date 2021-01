Cinque avvocati lasciano la difesa di Trump per processo di impeachment

L'ex presidente Donald Trump è stato messo sotto accusa per la seconda volta il 13 gennaio per "istigazione all'insurrezione" a seguito dell'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill da parte dei suoi sostenitori; durante gli scontri cinque persone sono rimaste uccise e la certificazione dei risultati elettorali è stata temporaneamente sospesa.

Cinque avvocati del team legale per il processo di dell'impeachment dell'ex presidente statunitense Donald Trump hanno lasciato l'incarico, hanno riferito nel fine settimana i media statunitensi.

Secondo la Cnn, l'avvocato della Carolina del Nord Josh Howard, così come gli avvocati Johnny Gasser e Greg Harris, smetteranno di lavorare per Trump. Ai legali non era stata ancora pagata la caparra.

Sabato il giornale Politico ha riferito che gli avvocati della Carolina del Sud Butch Bowers e Deborah Barbier non lavoravano più per l'ex presidente. Una fonte ha riferito che la scelta era una "decisione reciproca".

Ieri si era saputo che alcuni sostenitori dell'ex presidente che avevano preso parte all'assalto del Congresso avevano manifestato la disponibilità a testimoniare contro Trump.

L'ex presidente Donald Trump è stato messo sotto accusa per la seconda volta il 13 gennaio per "istigazione all'insurrezione" a seguito dell'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill da parte dei suoi sostenitori; durante gli scontri cinque persone sono rimaste uccise e la certificazione dei risultati elettorali è stata temporaneamente sospesa.

In base a quanto riferito in precedenza dal capogruppo dei democratici al Senato Chuck Schumer, il secondo processo di impeachment inizierà l'8 febbraio.