Elencati gli errori principali durante la preparazione delle patate

Come notato, le patate sono uno dei prodotti più versatili in cucina, che si abbinano bene a quasi tutti i piatti.

Uno degli errori nella cottura è la scelta sbagliata delle patate. Come affermato nell'articolo, ogni varietà di patata è destinata a piatti diversi, quindi si consiglia di acquistare le patate appropriate in ogni caso.

Un altro errore è far bollire le patate alla massima temperatura, cosa che porta alla cottura della parte esterna, mentre il centro resta crudo. Il tempo di cottura ottimale dipende dalle dimensioni, sottolinea megastar.co.uk. In questo caso, il purè di patate va cotto a fuoco basso e non surriscaldato.

Inoltre non bisogna arrostire in padella le patate crude. Per una consistenza ideale, croccante fuori e morbida dentro, la patata deve essere prima bollita, poi lasciato raffreddare e messo in padella.

Un altro errore è cuocere le patate a una temperatura molto bassa. Secondo megastar.co.uk, le patate al forno vanno cotte per 30 minuti ad una temperatura di circa 200 °C.