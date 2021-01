Nuove proteste a Parigi contro la legge sulla sicurezza

Grandi manifestazioni si sono svolte a Parigi e in altre città francesi dopo che la camera bassa del parlamento ha approvato in prima lettura a fine novembre il controverso disegno di legge sulla sicurezza, che criminalizza la diffusione di foto e video di agenti di polizia "con l'intenzione di danneggiarli".

Sputnik è in diretta dal centro di Parigi mentre i dimostranti scendono di nuovo in piazza per manifestare contro il "disegno di legge sulla sicurezza".

L'articolo 24 del disegno di legge prevede fino ad 1 anno di reclusione e una multa di 45.000 euro per la diffusione di video e foto che identificano gli agenti di polizia con l'intenzione di compromettere la loro reputazione. I critici della legge ritengono che sia una norma che minaccia la libertà di stampa. Per placare le preoccupazioni, la camera bassa del parlamento francese ha introdotto emendamenti.