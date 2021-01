Covid in Russia, prosegue il calo dei contagi

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Centro nazionale per il contrasto della diffusione del Covid-19, nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi sono stati 19.032, 206 in meno di ieri, confermando così il calo della curva dei contagi registrato di recente.

Nell'ultimo giorno 19.032 nuovi casi sono stati registrati in tutte le regioni della Russia, ha riferito la sede operativa. Si rileva che il dato è inferiore a quello del giorno precedente, quando i contagiati erano stati 19.238. Il 10% circa dei nuovi casi d'infezione è asintomatico.

Complessivamente dall'inizio dell'epidemia i casi di Covid in Russia sono stati 3.832.080.

Nelle ultime ventiquattro ore sono decedute 512 persone, 22 in meno di quanto registrato ieri. Il bilancio complessivo dei morti per Covid in Russia sale a 72.697.

Nell'ultimo giorno a 24.502 persone è stata confermata la guarigione, in calo di meno di 2mila rispetto a ieri, portando così il totale dei guariti a 3.279.964.

La maggior parte dei nuovi contagi è stata rilevata a San Pietroburgo (2.512), Mosca (2.430) e nella regione di Mosca (1069).

Secondo le statistiche dell'Oms, dall'inizio della pandemia, più di 101 milioni di persone si sono ammalate di Covid-19 in tutto il mondo. Allo stesso tempo, secondo le stime dell'Istituto Johns Hopkins, il loro numero ha superato i 102 milioni.

Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dal coronavirus (25,9 milioni di casi), seguiti dall'India (10,7 milioni) e dal Brasile (oltre 9 milioni). La Russia è al 4° posto, davanti a Francia, Spagna, Italia, Turchia, Germania, Colombia e Argentina.