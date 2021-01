Il Papa a dieta, arrivano le conferme

Papa Francesco non dovrà sottoporsi a nessun intervento chirurgico, solo perdere alcuni chili di peso per ridurre il peso e fare meno pressione sul suo nervo sciatico che a 84 anni lo costringe a stare seduto.

A causa della sciatalgia che nelle ultime settimane ha costretto papa Francesco a saltare alcune importanti liturgie ed appuntamenti, si era sparsa la voce che dovesse essere operato.

L’operazione è stata poi smentita dal Vaticano, ma a quanto pare risulta invece essere vera l’informazione secondo la quale il Papa è stato messo a dieta dal suo medico.

E questo non perché mangi chissà quanto, perché Francesco non mangia dolci e predilige una cucina semplice fatta di pasta o riso in bianco, tanta frutta e verdure fresche di stagione.

Tuttavia papa Francesco ad inizio marzo dovrebbe raggiungere l’Iraq nel suo primo viaggio apostolico in tempo di pandemia, e anche se il viaggio resta in forse proprio a causa della Coronavirus e anche per ragioni di sicurezza, sua santità deve prepararsi al viaggio al meglio per poter affrontare i 3-4 giorni di viaggio apostolico che lo attendono.

La dieta di papa Francesco

Secondo le fonti il medico del Papa gli avrebbe consigliato quindi di ridurre le quantità di pasta e altri carboidrati per perdere giusto qualche chilo.

Questo dovrebbe aiutarlo a ridurre il carico sul nervo sciatico e a rimetterlo in condizioni di restare in piedi più a lungo.

Infatti anche questa mattina, presiedendo la Rota romana, è rimasto seduto scusandosi con i presenti per via del suo malanno di cui soffre da tempo.

Il 25 gennaio scorso aveva invece dovuto saltare l’incontro con il corpo diplomatico e la sera prima la liturgia per la chiusura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.