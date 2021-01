Biden ha esortato Putin a rilasciare Navalny il blogger imprigionato, dice la Casa Bianca

"Sì, come abbiamo detto pubblicamente, il nostro team ha ripetutamente chiesto [il rilascio di Navalny] nel corso delle ultime settimane", ha detto Psaki durante un briefing quotidiano alla domanda se Biden abbia specificamente invitato Putin a rilasciare Navalny.

Psaki ha aggiunto che non aveva ulteriori dettagli in termini di specifiche della conversazione.

I leader hanno avuto la loro prima conversazione la scorsa settimana da quando Biden ha assunto l'incarico di presidente degli USA.

Migliaia di manifestanti si sono radunati in tutta la Russia durante il fine settimana per chiedere il rilascio di Navalny dalla custodia della polizia. È stato arrestato al suo arrivo a Mosca dalla Germania il 17 gennaio per aver violato le condizioni di libertà vigilata per una precedente condanna per appropriazione indebita.