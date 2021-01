Elon Musk usa hashtag #Bitcoin sul suo profilo e scatta la mania

Quando Elon Musk scrive nulla passa inosservato e scattano subito le corse agli acquisti nei mercati finanziari.

Così non è passato inosservato che il visionario imprenditore, che ha immaginato una umanità marziana che paga le cose con le criptovalute, ha cambiato la sua bio su Twitter scrivendo semplicemente #Bitcoin.

E quindi lo ha accompagnato con alcuni Twitter un po’ criptici perché in essi non scrive direttamente di bitcoin, ma lascia chiaramente intendere che è alla criptovaluta che sta alludendo.

Il primo tweet, di alcune ore fa, lo ha dedicato al movimento cyberpunk a cui si deve la nascita degli studi e anche del pensiero che muove il mondo delle monete digitali decentralizzate.

With Cyberpunk, even the hotfixes literally have hotfixes, but … great game — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

​Nel secondo tweet scrive: “In retrospettiva, era inevitabile”.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

C’è anche la dogecoin mania

Non è un mistero che ad Elon Musk piaccia la criptovaluta dogecoin per via del meme dedicato al cane di razza giapponese Shiba Inu.

Da ieri, sera 28 gennaio, la criptovaluta ha fatto registrare in poche ore un apprezzamento impressionante giunto su alcune piattaforme di scambio anche al 400% ed oltre.

Motivo dell’incontrollato apprezzamento un hashtag, #dogecoininto1dollar, ovvero la speranza di alcuni sostenitori che la criptovaluta in questione potesse raggiungere il valore di un dollaro.

Ovviamente dogecoin non ha raggiunto quel prezzo e, anzi, potrebbe crollare a momenti.

Secondo alcuni dietro questo folle apprezzamento potrebbe esserci ancora una volta lo zampino della subreddit #wallstreetbets presente sul social media Reddit, che viene già considerata la responsabile dell’apprezzamento del titolo azionario di GameStop presso la Borsa di New York.

WallStreetBets coin, lo scherzo di CoinMarketCap

A WallStreetBets la piattaforma di CoinMarketCap ha da poco dedicato una fasulla criptomoneta del valore di 483 USD cadauno che supererebbe anche il valore di bitcoin in termini di capitalizzazione di mercato. CoinMarketCap precisa che si tratta di uno scherzo creato ad arte per celebrare a modo loro quanto sta avvenendo in questi giorni sui mercati finanziari tradizionali e non.