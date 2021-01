Incendio in un ospedale rumeno per malati COVID, 4 vittime

Almeno quattro persone sono rimaste uccise nell'incendio divampato stamane all’alba nel principale ospedale per i malati di Covid in Romania, ha confermato il sottosegretario all'Interno del Paese, Raed Arafat. L'incendio è divampato al piano terra dell’ospedale per poi propagarsi in quattro reparti. Oltre 100 pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali.

3 pazienti sono stati trovati morti, un quarto è deceduto dopo i tentativi di soccorso. Un numero imprecisato di altri pazienti è rimasto ferito prima che i vigili del fuoco riuscissero a spegnere le fiamme, hanno detto i servizi di emergenza rumeni in un rapporto preliminare.

Il Matei Bals è l’ospedale in cui le autorità sanitarie hanno organizzato l'inizio della vaccinazione anti-virus in Romania. Il paese balcanico di circa 19 milioni di persone finora ha segnalato più di 700.000 casi e 18.000 morti.

Lo scorso novembre in un altro ospedale Covid del Paese, nella cittadina di Piatra Neamt, sono rimaste uccise 10 persone ricoverate nella terapia intensiva.

Il drammatico episodio di cronaca ne ricorda un altro del tutto simile accaduto nel Paese lo scorso novembre. Dieci pazienti malati di COVID e intubati, erano morti il 14 novembre dopo che un incendio era divampato all’ospedale di Piatra Neamț, nella Romania nord-orientale. In quell’occasione altre sette persone erano finite in condizioni gravi, tra cui un medico che aveva subito ustioni gravi.