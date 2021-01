Francia, giovedì di ordinaria follia: uomo armato irrompe sul luogo di lavoro ed uccide due donne

Un uomo ha aperto il fuoco contro una dipendente del centro per l'impiego di Valence, colpendola mortalmente. Ha poi fatto irruzione presso un'azienda di un vicino comune, uccidendo un'impiegata.

Francia sotto shock per un doppio omicidio avvenuto giovedì mattina. Un uomo armato ha ucciso due donne mentre erano sul luogo di lavoro, in due diversi comuni della Francia meridionale. Il killer ha colpito prima nella città di Valence, nel dipartimento del Drôme e poi si è diretto in un centro vicino, dove ha aperto il fuoco contro la dipendente di un'azienda privata.

Entrambe le donne prese di mira sono morte per le ferite riportate. L'uomo, di 45 anni, ha tentato la fuga ma è stato arrestato.

Il killer delle impiegate

Alle 9 circa di giovedì mattina, l'uomo armato ha fatto irruzione nel centro per l'impiego della città di Valence e ha sparato contro una consulente dell'ufficio governativo, uccidendola.

Successivamente si è diretto nel vicino centro di Guilherand-Granges, nel dipartimento di Ardèche, dove ha nuovamente puntato la sua arma contro i dipendenti di un'azienda che si occupa di riciclaggio, la Faun Environnement. Anche questa volta l'uomo ha scelto una donna come vittima, ferendo mortalmente la direttrice delle risorse umane, di 51 anni, deceduta poco dopo per le ferite riportate.

La fuga

L'individuo ha tentato la fuga dirigendosi nuovamente verso Valence. Durante il percorso ha colpito l'auto della polizia. I tre agenti a bordo del veicolo sono rimasti leggermente feriti. L'uomo è stato arrestato e preso in custodia.

Un homme tue une conseillère Pôle Emploi à Valence et blesse une personne à Guilherand-Granges https://t.co/HSgbx9rTz2 pic.twitter.com/a04x6wSkQK — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) January 28, 2021

Il pubblico ministero ha spiegato che l'aggressore è di Nancy e che ha 45 anni. È "totalmente sconosciuto" alla polizia e ai servizi segreti. Le sue motivazioni rimangono attualmente ignote. L'indagine è stata affidata al servizio regionale di polizia giudiziaria di Valencia.

Le reazioni

Sulla vicenda è intervenuta la ministra del Lavoro Elizabeth Borne che espresso il cordoglio per le vittime, la vicinanza alle famiglie e ha annunciato la sua presenza alle squadre nel pomeriggio.

Très émue par le drame qui s’est déroulé ce matin à Valence, toutes mes pensées vont aux proches des victimes et aux agents de Pôle emploi.



Je serai aux côtés des équipes cet après-midi pour leur exprimer tout mon soutien. — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) January 28, 2021

​Anche il primo ministro Jean Castex ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime della strage di questa mattina.

La drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier.

Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation.

Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse. — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 28, 2021

