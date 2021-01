Thailandia, arrestati 89 turisti in un bar per aver infranto le regole anti-Covid

Il raid è avvenuto martedì sera in un locale per turisti dell'isola di Koh Phangan, rinomata meta esotica di vacanze a sud della Thailandia. Mentre il Paese affronta una recrudescenza dell'epidemia, i gestori del Three Sixty Bar avevano organizzato una festa per i turisti in occasione del quinto anniversario del locale. La serata è stata interrotta dal raid della polizia che ha arrestato 89 stranieri. Lo ha riferito la polizia alla Cnn.

Le manette sono scattate anche per 22 thailandesi, tra cui il proprietario e lo staff del locale e altri organizzatori dell'evento.

Dallo scorso marzo Bangkok ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Paese e imposto restrizioni anti-covid imposte per la pandemia vietano raduni e feste. I partecipanti e gli organizzatori dell'evento sono accusati di aver violato le regole di restrizione anti-contagio.

Gli arrestati provenivano da dieci Paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Svizzera e Danimarca. Sebbene la maggior parte di loro sia stata rilasciata, restano in cella 28 detenuti, secondo quanto ha riferito alla Cnn un ufficiale di polizia. Tutti gli arrestati sono risultati negati al tampone.

La pena massima per la violazione delle regole anti-covid è di due anni di reclusione e una multa fino a 40.000 baht ($ 1.330). Gli organizzatori dovranno affrontare un'ammenda aggiuntiva per gli alcolici poiché, ai sensi della legge di emergenza, a quest'area della Thailandia è vietato servire alcolici all'interno dei ristoranti .

Secondo quanto riferisce la polizia, il monitoraggio è stato reso possibile dal fatto che gli organizzatori hanno lanciato e promosso l'evento sui social, con foto e prezzo del biglietto d'ingresso, al costo di circa 3 euro incluso cibo e bevande extra.

La Thailandia conta quasi 14,5 mila contagi e meno di 80 decessi in tutto, ma nelle ultime settimane il Paese è stato colpito da una nuova ondata di contagi.