Il Trono di Spade, HBO considera la realizzazione di una serie animata

Il network di streaming HBO starebbe considerando la possibilità di creare una serie animata dedicata al popolarissimo brand del Trono di Spade.

A riportare la notizia è il magazine specializzato The Hollywood Reporter, citando delle fonti vicine alla stessa HBO e precisando che la compagnia sarebbe già al lavoro per coinvolgere George R. R. Martin, l'autore della celebre serie di romanzi, per la stesura dei nuovi scenari.

Al momento attuale, chiarisce comunque The Hollywood Reporter, non sarebbe stata ancora raggiunta alcuna intesa specifica sul progetto.

L'emittente americana nell'ottobre 2019 aveva già annunciato di aver messo in cantiere un interessantissimo prequel legato all'universo de Il Trono di Spade che racconterà delle origine della Casa Targaryen e il cui titolo sarà "Il Casato del Fuoco".

Negli ultimi giorni invece lo stesso George Martin aveva preannunciato un finale molto diverso del suo libro rispetto a quello, molto controverso, della serie TV.

Il Trono di Spade

La serie TV Il Trono di Spade è basato su una serie di romanzi scritti da George R. R. Martin che raccontano delle storie legate all'universo immaginario di Westeros.

Con gli anni la serie si è trasformata in un vero e proprio cult, diventando un fenomeno di massa capace di interessare decine di milioni di spettatori in tutto il mondo.