Nuova funzione Telegram, ora possibile esportare le chat da altre app di messaggistica

Il fondatore di Telegram Pavel Durov ha più volte criticato WhatsApp, tra le altre cose per problemi di sicurezza. Secondo Durov, WhatsApp non protegge i messaggi degli utenti e traccia anche le loro foto e i messaggi.

Ad avviso del fondatore di Telegram, il motivo del problema sono le politiche di Facebook, proprietaria di WhatsApp.

"Ora si potrà trasferire la cronologia chat a Telegram da altre applicazioni, ad esempio da WhatsApp, Line, KakaoTalk", afferma la descrizione dell'aggiornamento.

Inoltre, in Telegram ora ci sono opzioni come eliminare tutti i partecipanti da un gruppo, cambiare il volume dei messaggi vocali, nonché inviare una segnalazione su gruppi o canali che si spacciano per rappresentatori ufficiali di personaggi pubblici o organizzazioni di rilievo.

A gennaio WhatsApp ha aggiornato il proprio accordo per gli utenti includendo una clausola sul trasferimento dei dati personali a Facebook. Successivamente, il messenger ha posticipato l'integrazione di questo aggiornamento, poiché ha causato il malcontento tra gli utenti.

Per questo motivo il numero di utenti di Telegram è aumentato in maniera significativa: nella prima settimana di gennaio, il numero di utenti attivi di Telegram ha superato i 500 milioni al mese.