Davos, la crisi di Governo costringe Conte a dare forfait

Nel giorno in cui avrebbe dovuto parlare Giuseppe Conte è in programma l'intervento del leader russo Vladimir Putin

La crisi politica in atto in Italia ha costretto il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, a rinunciare al World Economic Forum di Davos, al quale non sarà presente e dove un suo intervento in videoconferenza era previsto per questo mercoledì alle ore 13:00.

Confermato invece il discorso da parte del presidente russo, Vladimir Putin, che a partire dalle ore 14:00 parlerà dei cambiamenti imposti a livello globale dalla pandemia in atto.

Per il leader russo si tratta di un ritorno al World Economic Forum, dal quale mancava addirittura dal 2009.

Il WEF di Davos 2021

Per la prima volta nella sua storia cinquantennale il World Economic Forum di Davos si è aperto, lo scorso lunedì, in formato virtuale, in un incontro che ha come scopo di mettere le basi per la ripresa economica mondiale che dovrà far seguito alla fine della pandemia di Covid-19.

"Ricostruire la fiducia e accrescere la cooperazione globale sono aspetti cruciali per incoraggiare delle soluzioni innovative e coraggiose per mettere freno alla pandemia e condurci verso una solida ripresa", sono state le parole pronunciate del fondatore del club, Klaus Schwab, alla vigilia dell'evento.

Tra i leader intervenuti o che interverranno tra il 25 e il 29 di gennaio figurano i presidenti di Russia, Cina, Francia e Sudafrica, la cancelliera della Repubblica Federale Tedesca, i primi ministri di Giappone, Grecia, India e Israele oltre al Re di Giordania.

Al meeting prenderanno inoltre parte il segretario dell'ONU Antonio Guterres, e le presidenti di BCE e FMI Christine Lagarde e Kristalina Georgieva.