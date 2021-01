NATO, rinviate le esercitazioni Joint Viking in Norvegia causa Covid

Le esercitazioni congiunte invernali della NATO Joint Viking, che si sarebbero dovute tenere nel nord della Norvegia, sono state annullate per via della situazione legata alla pandemia nel Paese e alla diffusione di nuove varianti del coronavirus. Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa di Oslo Frank Bakke-Jensen:

"Non è nulla di critico, ma avremmo preferito di poter portare a termine le esercitazioni come da programmi", sono state le parole di Bakke-Jensen.

Stando a quanto riferito dall'emittente norvegese NRK, sono circa 7000 i soldati norvegesi che avrebbero dovuto partecipare alle esercitazioni NATO insieme ad altri 3.000 militari stranieri provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Germania e altri Paesi.

In precedenza era stato reso noto che 45 soldati americani e britannici erano risultati positivi al Covid-19 al loro arrivo in Norvegia per Joint Viking, mentre ben 65 casi di contagio causato dalla variante britannica del Covid erano stati rilevati in dieci municipalità della regione di Oslo.

Per far fronte all'emergenza, le Forze armate norvegesi hanno deciso di introdurre nuove misure di contenimento che prevedono la posposizione del reclutamento nell'est del Paese e la sospensione delle licenze per i soldati.

Le esercitazioni Joint Viking

L'esercitazione Joint Viking prevedeva la partecipazione di circa 10.000 soldati del contingente NATO diversi Paesi e si sarebbe dovuta svolgere nel 2021 nelle contee del Nordland, di Troms e del Finnmark.

L'obiettivo delle manovre doveva essere quello di mettere in pratica le strategie difensive della penisola scandinava.