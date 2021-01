Londra, oltre 30 poliziotti multati per visite dal barbiere durante il lockdown

Sono 31 gli agenti della polizia di Londra sanzionati per essere stati dal barbiere in violazione delle restrizioni legate alla pandemia COVID-19, ha riferito oggi Scotland Yard.

Dal 4 gennaio in Inghilterra è stato introdotto il nuovo lockdown per via della crescita del numero di nuovi contagi, da quel momento parrucchieri e centri estetici rimangono chiusi.

"Un gruppo di 31 agenti di polizia ha ricevuto multe da 200 sterline ciascuno per aver violato le restrizioni legate al coronavirus. I poliziotti erano andati da un parrucchiere nel quartiere Bethnal Green, a est di Londra, mentre erano in servizio. I due agenti della stazione di polizia locale che hanno organizzato tale attività saranno indagati", ha riferito la polizia in un comunicato.

Una parte del denaro speso per il taglio di capelli è stato trasferito dalla polizia ad enti di beneficenza, ma, secondo il capo della polizia locale, ciò non giustifica il comportamento di chi deve sorvegliare il rispetto delle regole e delle raccomandazioni del governo.

COVID-19 in Gran Bretagna

Sono oltre 3.6 milioni di casi di contagio da coronavirus registrati in Gran Bretagna dall'inizio della pandemia. Il bilancio delle vittime ha superato quota 98.000. Al momento il Regno Unito è il primo paese in Europa per numero di decessi e il quinto al mondo.