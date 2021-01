Covid, mancano le dosi nelle fiale e la Svezia sospende i pagamenti a Pfizer

Il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha riferito martedì che la Svezia ha trattenuto il pagamento per il vaccino Pfizer-BioNTech fino a quando non sarà stata fatta chiarezza sul numero di dosi per cui è stato fatturato, in quanto Pfizer avrebbe addebitato sei dosi per flaconcino e non le cinque dosi concordate.

La Svezia ora vuole che la Commissione europea e Pfizer raggiungano un accordo su quante dosi ci sono in ogni fiala, ha aggiunto.

"E' vero che al momento abbiamo sospeso i pagamenti, ma è anche vero che al momento non sono presenti fatture rimaste da pagare quindi il problema non sussiste. Speriamo di ottenere un chiarimento prima di ciò" ha affermato l'epidemiologo di Stato svedese Anders Tegnell.

L'Agenzia europea del medicinale ha dato il permesso all'inizio di questo mese per una sesta dose extra da estrarre dalle fiale del vaccino Pfizer-BioNTech, aumentando il numero di dosi disponibili in un momento in cui le forniture sono a corto.

Per estrarre la sesta dose, sono necessarie siringhe o aghi che trattengono solo una bassa quantità di soluzione dopo un'iniezione.

"Questo è inaccettabile. Se un paese ha solo la capacità di estrarre cinque dosi, ha ricevuto meno dosi per lo stesso prezzo" ha affermato il coordinatore svedese per i vaccini Richard Bergström al giornale.

Nella giornata di oggi l'Avvocatura dello Stato italiana ha inviato a Pfizer la prima diffida per i ritardi nelle consegne dei vaccini Covid-19. Dall'inizio della pandemia la Svezia ha registrato un totale di 556.289 casi Covid, con 16 guarigioni e 11.247 decessi.