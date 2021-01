COVID-19, Iran registra il vaccino russo Sputnik V

L'uso del vaccino russo Sputnik V è stato approvato in Iran. Teheran confida nella possibilità di avviare la produzione congiunta con gli specialisti russi, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif.

L'annuncio è arrivata nel corso della conferenza stampa in seguiot all'incontro bilaterale con il suo ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.

"Vorrei riferirvi che ieri il vaccino Sputnik V è stato registrato in Iran. È stato approvato dalle nostre autorità sanitarie e speriamo che prossimamente saremo in grado di acquistarlo, nonché di avviare la produzione congiunta con la partecipazione degli istituti competenti in Russia e Iran", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano.

In precedenza il ministro della Sanità iraniano Saeed Namaki aveva affermato che il paese aveva pianificato l'acquisto di almeno 41 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus per circa 20 milioni di persone. Namaki ha specificato che 18,6 milioni di dosi saranno ricevute mediante lo strumento COVAX, circa 5,5 milioni di dosi con l'ausilio di un accordo di produzione congiunta, altri 20 milioni - da società straniere.

Il vaccino Sputnik V