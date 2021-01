COVID-19, il Giappone condurrà test di massa selettivo

Le autorità giapponesi intendono condurre uno screening di test molecolari selettivi su larga scala per i residenti delle grandi città per valutare il volume della diffusione del COVID-19 nel Paese, riporta l'agenzia Kyodo.

Secondo fonti negli ambienti governativi, a marzo a Tokyo, Osaka e in altre aree metropolitane del Paese le autorità potrebbero iniziare a fare migliaia di tamponi ogni giorno.

Per selezionare i partecipanti ai test sarà impiegato il metodo di campionamento casuale, però non è stato ancora specificato se si applicherà a tutti i residenti delle città o solo a coloro che presenteranno una domanda.

I siti per i test saranno allestiti ad aeroporti, università e altri luoghi di aggregazione sociale. Inoltre, nell'ambito dei test di massa, si prevede di consentire alle persone di inviare campioni di saliva per posta. Per i partecipanti allo screening i test saranno gratuiti.

Il numero complessivo di contagi da coronavirus in Giappone dall'inizio della pandemia è 369.197 con 296.085 persone. Un totale di 5.207 pazienti con coronavirus sono morti. Al momento 1.017 persone sono in condizioni gravi o critiche.