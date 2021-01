Turista in Germania? Niente mascherina di stoffa, ma solo FFP2 e KN95

I turisti che arrivano in Germania e viaggiano per il Paese dovranno indossare mascherine solo di due tipi.

A partire dal primo febbraio, tutti i passeggeri che viaggiano su mezzi pubblici, autobus, treni e aerei interregionali e internazionali, nonché quelli che si trovano negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, devono indossare solo mascherine chirurgiche o le FFP2 standard KN95/N95 senza valvola espiratoria.

Visiere in plastica, semplici coperture per naso e bocca (come le sciarpe) e indumenti protettivi di stoffa o fai da te non saranno consentiti.

Di conseguenza, ai viaggiatori che indossano tali mascherine sarà negato l'imbarco sugli aerei che partono per la Germania, ha riferito l'Associazione federale dell'industria aeronautica tedesca (BDL) in un comunicato.

Il regolamento si applica agli adulti e ai bambini di età superiore ai sei anni. I passeggeri dovranno procurarsi i dispositivi di protezione, che non saranno distribuiti dalle compagnie di trasporto.

In precedenza l'Austria ha imposto l'obbligo dell'uso di mascherine monouso e FFP2 nei negozi e sui mezzi pubblici.