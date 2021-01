Elezioni in Portogallo, riconfermato il presidente Rebelo de Sousa, avanza l'estrema destra

Le elezioni per il presidente della Repubblica si sono svolte questa domenica mentre il Paese è flagellato dall'epidemia di Covid-19, con 13.000 casi al giorno.

Marcelo Rebelo De Sousa vince le elezioni in Portogallo senza alcun imprevisto e si riconferma alla guida del Paese lusitano con uno schiacciante del 60,7 per cento dei voti.

"Ho piena coscienza che la fiducia ora rinnovata non è un assegno in bianco. Chiunque riceva il mandato deve continuare ad essere un presidente di tutti e di ciascuno dei portoghesi. Un presidente che sia vicino, che garantisca stabilità, che unisca, e che non sia di alcuni, i buoni, contro altri, i cattivi, e che non sia un presidente schierato",", ha dichiarato il presidente De Sousa.

Il candidato del centrodestra moderato, sostenuto dai socialdemocratici del PSD e dai popolari del CDS, vince le elezioni presidenziali al primo turno e si riconferma per il secondo mandato, dopo il primo ottenuto nel 2016, evitando il ballottaggio a febbraio.

Lo straordinario risultato è stato ottenuto grazie all'appoggio del partito socialista del primo ministro Antonio Costa. La candidata socialista Ana Gomes, principale avversaria di Rebelo de Sousa, si è presentata alle elezioni come indipendente. Senza il sostegno del suo partito ha ottenuto solo il 13% delle preferenze, in uno scenario elettorale segnato da un significativo avanzamento di un partito di estrema destra, in corrispondenza a un ridimensionamento importante della sinistra, moderata e radicale.

Il candidato del partito della destra radicale Chega! sfiora il 12%, conquistando un risultato superiore alla somma dei voti ottenuti dai comunisti del PCP e dalla sinistra radicale del Bloque da esquerda, e diventando la terza forza del Paese..

André Ventura ottiene infatti l'11,9% mentre Joao Ferreira, il candidato comunista della coalizione CDU (verdi + Pcp) ottiene il 4.32% e Marisa Matias, la candidata della sinistra, ottiene il 3,95%.

"C'è qualcosa da conservare di questa notte: abbiamo schiacciato il partito di estrema sinistra in Portogallo!", ha commentato Ventura.

Bassa affluenza

Le elezioni sono state segnate da una bassa affluenza elettorale. Su una popolazione totale di 10 milioni, meno del 40% degli aventi diritto si è recato alle urne a causa della situazione epidemiologica del Paese. Il Portogallo, infatti, è in lockdown dal 15 gennaio e registra attualmente 13.000 nuovi casi al giorno e 200 decessi correlati al coronavirus.

Alle passate elezioni presidenziali del 2016 la partecipazione era stata superiore al 47%.