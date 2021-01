Proteste anti-Covid nei Paesi Bassi, almeno 190 persone fermate ad Amsterdam - Video

Almeno 190 persone sono state fermate ad Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi, in relazione alle proteste contro le norme anti-Covid imposte dal governo verificatesi nella giornata di domenica.

A riferirlo, in un comunicato ufficiale pubblicato su Twitter, è la polizia locale neerlandese:

"190 arresti eseguiti dopo le dimostrazioni sulla Piazza del Museo, 33 arresti (di cui 7 di minori) per atti di violenza, 142 arresti per la violazione della legislazione municipale e 15 arresti per la violazione dell'articolo 184", si legge nella nota.

190 Aanhoudingen na demonstratie op het Museumplein. 33 Aanhoudingen (waarvan 7 minderjarigen) voornamelijk terzake Openlijke geweldpleging.142 aanhoudingen terzake overtreding van de APV en 15 aanhoudingen tz 184 Sr.(bevel of vordering)De laatste groepe worden zsm heengezonden pic.twitter.com/lPBPvaI2NG — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 24, 2021

Come è possibile vedere dai video postati sui social network, le manifestazioni sono deteriorate in scontri in alcune zone della città, con i riottosi che hanno cominciato a prendere d'assalto i negozi e a distruggere le vetrine dei negozi, con atti diffusi di sciacallaggio. Per le strade sono poi state erette delle vere e proprie barricate al fine di impedire la circolazione dei veicoli delle forze dell'ordine.

Altre proteste hanno poi avuto luogo nella importante città portuale di Eindhoven, dove si sono verificati lanci di petardi all'indirizzo delle forze di polizia e alcune autovetture sono state date alle fiamme.

Anti-lockdown protest today in Dutch city of Eindhoven turns violent. This being the Netherlands the barricades consist, naturally, of bicycles.pic.twitter.com/RcNNTiYB6G — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) January 24, 2021

In totale si stima che, nelle due città interessate dalle proteste, siano scese in piazza circa 1.500 persone.

Nei Paesi Bassi sono in vigore da alcuni mesi delle misure anti-Covid senza precedenti, che prevedono il coprifuoco in tutto il Paese per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale dalle ore 21:00 alle 4:30, con le uniche eccezioni a tale regola che vengono fatte per le persone che presentino motivazioni di comprovata necessità per lo spostamento.