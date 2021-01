Cinologo spiega come riconoscere e cosa fare quando il proprio cane ha il raffreddore

Dal momento che i cani si trovano spesso all'aperto passeggiando a lungo a temperature sottozero, sono particolarmente a rischio di raffreddore durante la stagione invernale. Vladimir Golubev, presidente della Federazione Cinologica Russa, ha spiegato a Sputnik come riconoscere questa malattia e come aiutare il nostro cane a rimettersi in forma.