USA, clienti regalano auto a un fattorino di Pizza Hut come ricompensa per il suo lavoro

L'11 gennaio Robert Peters, fattorino solito a consegnare pizze , ha ricevuto forse il regalo più grande della sua vita: i suoi clienti gli hanno dato le chiavi di una macchina nuova come mancia per il suo lavoro.

I clienti, soddisfatti per il suo lavoro, hanno deciso di ringraziarlo in questo modo. Tanner Langley, della città di Tipton (Iowa), conosce Peters (originario dell'indiana) da molti anni e afferma che questi si attiene ad altii principi morali sul lavoro. Per questo si è fatto promotore di una campagna di raccolta fondi avviata su GoFundMe, una delle piattaforme più popolari per la raccolta di denaro su Internet.

"Questa comunità ha un gran numero di cittadini incredibili, ma ci sono poche persone al mondo che riempiono una stanza di sorrisi e felicità come Robert Peters", ha scritto Langley sulla piattaforma.

L'uomo ha spiegato di non aver mai sentito nulla di negativo su di lui, sicuro che la città lo apprezzi altrettanto.

Alla fine i clienti sono stati in grado di raccogliere più di 18 mila dollari per il loro fattorino preferito e ciò è stato sufficiente non solo per comprargli una nuova Chevrolet Malibu, ma anche per pagare tutte le tasse, le commissioni e le assicurazioni applicabili. Inoltre Peters ne ha ricavato abbastanza per coprire le sue spese primarie.

Robert Peters lavora a Pizza Hut da 31 anni rendendo felici le persone. Ha una buona reputazione tra i suoi clienti, poiché è sempre ossessionato dalla restituzione del resto esatto.

"Sarà capace di guidare per 5 o 6 km nel mezzo di una bufera di neve solo per portarti 15 centesimi di resto", ha detto Langley.

"Non potevo crederci, è quasi surreale", ha detto Peters, che da 20 anni consegnava la pizza con la stessa macchina.