Portavoce del Cremlino afferma che Putin è pronto a ricambiare gli sforzi USA

La Russia è pronta a migliorare le relazioni con gli Stati Uniti e il presidente Vladimir Putin sicuramente ricambierà se gli Stati Uniti mostreranno disponibilità per un dialogo costruttivo, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"La Russia ha costantemente e tradizionalmente sostenuto buone relazioni. Non a parole, ma nei fatti, diciamo che siamo pronti a considerare gli americani i nostri partner, ma non sono pronti. Non puoi forzare", ha detto Peskov in un'apparizione televisiva sull'emittente statale Rossiya 1.

Il portavoce ha tuttavia espresso la speranza che Washington mostrerà disponibilità ad impegnarsi, dicendo che il presidente è pronto a rispondere.

"Il dialogo è sempre un'opportunità per trovare alcuni semi razionali, per trovare quelle aree molto piccole in cui le nostre relazioni si sovrappongono. E ora se l'attuale amministrazione statunitense è pronta per un tale approccio, non ho dubbi che il nostro presidente ricambierà", ha aggiunto Peskov, sottolineando che le parti devono ancora superare differenze apparenti.