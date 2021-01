Cittadino americano malato di Covid morto poche ore dopo somministrazione vaccino

Un cittadino statunitense che era stato infettato dal coronavirus a dicembre e ha ricevuto il vaccino anti-Covid il 21 gennaio, tuttavia poche ore dopo essere stato vaccinato è deceduto, riporta l'ufficio dello sceriffo della Contea di Placer, in California.

"Le autorità sanitarie della contea di Placer e la task force sul coronavirus dell'ufficio dello sceriffo della contea di Placer hanno recentemente ricevuto la notifica del decesso di una persona positiva al Covid-19 alla fine di dicembre. Era stato vaccinato contro il Covid poche ore prima di morire il 21 gennaio 2021", si afferma in un post su Facebook.

La vittima non ha ricevuto il vaccino presso il dipartimento sanitario della Contea.

Si segnala che è troppo presto per parlare delle cause di morte, l'indagine è in corso a livello locale, federale e statale.

Come notato da Fox TV, non è noto se il vaccino provenisse da Moderna o Pfizer.

In precedenza il comitato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato di non vedere alcuna prova dell'effetto del vaccino contro il coronavirus di Pfizer e BioNTech sui decessi in alcuni anziani ed ha incoraggiato a proseguire la vaccinazione con questo preparato.