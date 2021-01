Temporale "apocalittico" ripreso in Spagna - Video

Spettacolari fenomeni atmosferici sono stati filmati durante il passaggio della tempesta Hortense, che ha imperversato in Spagna provocando molti danni. Una nuvola impressionante accompagnata da un forte temporale è stata notata su una città della Catalogna.

La tempesta Hortense ha attraversato la Spagna il 22 gennaio, provocando episodi burrascosi inauditi per il mese di gennaio nel nord del Paese e in Catalogna, come testimoniano le immagini postate sui social network.

​La città spagnola di Tarrega è stata colpita da una potente tempesta invernale. I residenti locali sono riusciti a filmare un impressionante "muro" di pioggia e grandine che ha assalito la città con scariche di fulmini.

Questo è un fenomeno molto insolito a metà gennaio in Spagna, ha detto a El Pais il portavoce dell'Agenzia meteorologica nazionale Ruben del Campo.

Secondo i servizi meteorologici, la tempesta ha causato molti incidenti e danni. In alcune zone, i venti hanno superato i 120 km/h.