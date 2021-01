La Francia ha bisogno di migliorare legislazione su incesto e abusi sessuali su minori - Macron

Il capo dello Stato francese ha promesso di "punire i criminali per i loro atti commessi in passato e di impedire loro di offendere ancora".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la necessità di cambiare le leggi del suo paese sull'incesto e la violenza sessuale contro i bambini.

L'osservazione del Presidente arriva mentre l’AFP descrive come un "diluvio di testimonianze sotto l'hashtag dei social media #Metooinceste che è seguito dopo la pubblicazione di questo mese del libro di Camille Kouchner "La famiglia grande" in cui l'autore ha accusato il suo patrigno, importante commentatore politico Olivier Duhamel, di aver abusato del suo fratello gemello.

Mentre Macron non ha affrontato il caso direttamente, in un video pubblicato su Twitter sabato ha detto: "Siamo qui. Ti stiamo ascoltando. Noi ti crediamo. E non sarai mai più sola."

"Dobbiamo adattare le nostre leggi per proteggere meglio i bambini vittime di incesto e violenza sessuale", ha aggiunto.

Il capo dello Stato francese ha anche detto che la legge avrebbe dovuto essere aggiornata e ha promesso di "punire i criminali per i loro atti in passato e impedire loro di offendere ancora".

"Nessuno può più ignorare queste esperienze", ha detto Macron. "Dobbiamo ascoltare e raccogliere le testimonianze delle vittime anche anni, decenni dopo."

Anche se la Francia aveva già respinto la prescrizione per i crimini sessuali contro i minori a 30 anni nel 2018, AFP osserva che "alcune persone hanno sostenuto che tali atti non dovrebbero mai cadere oltre la portata del sistema giudiziario".

Mentre la legge francese vieta i rapporti sessuali tra un adulto e un minore di 15 anni, accetta anche la possibilità che un minore possa acconsentire al sesso, creando così la possibilità per un trasgressore di ricevere una pena più leggera, rispetto a quella che otterrebbero se condannati per stupro.

La legislazione vigente nel paese prevede inoltre che le vittime minori possano presentare denunce fino a quando non compiono 48 anni.