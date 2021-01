Israele in testa per numero di vaccinati, ma i palestinesi non hanno ancora ricevuto il vaccino

Cinquemila dosi di Sputnik V sarebbero dovute arrivare in Palestina la scorsa settimana, ma il trasferimento è stato interrotto per difficoltà logistiche. Una volta arrivati, Ramallah prevede di iniziare a vaccinare prima il suo personale medico, successivamente gli anziani e solo dopo l'intera popolazione palestinese.

Mentre Israele ha già vaccinato quasi 2,5 milioni dei suoi nove milioni di cittadini, l'Autorità Palestinese è molto indietro.

Il primo lotto di 5.000 vaccini Sputnik V russi arriverà nell'Autorità Palestinese entro pochi giorni, dopo che la prima data di consegna, fissata per la scorsa settimana, è stata rinviata a causa di difficoltà logistiche.

Impostazione delle priorità

Ramallah spera che quattro milioni di dosi del vaccino russo vengano utilizzate per vaccinare due milioni di persone, e il dottor Kamal al-Shakhra, direttore dei dipartimenti di pronto soccorso e sanitario presso il Ministero della Salute dell'Autorità Palestinese, afferma che il vaccino sarà portato in Palestina in più fasi, qualcosa che costringerà il suo governo a dare la priorità a coloro che verranno vaccinati per primi.

"Nelle prime fasi, abbiamo in programma di vaccinare tutto il nostro personale medico, sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza", ha detto il funzionario. "Poi, ci muoveremo per vaccinare gli anziani, e solo allora sarà il turno dei cittadini comuni", ha aggiunto.

Secondo le stime, la popolazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ammonta a circa cinque milioni di persone, e ciò significa che la fornitura di Sputnik V non sarà sufficiente per vaccinare l'intera popolazione palestinese.

La richiesta di aiuto

Per risolvere questo problema, Ramallah è stata in contatto con una serie di altri fornitori. All'inizio di gennaio è stato annunciato che l'Autorità Palestinese avrebbe ricevuto i vaccini della società farmaceutica britannica AstraZeneca, oltre a lotti proveniente dalla società americana Moderna.

L'Autorità Palestinese non ha i soldi necessari per pagare i vaccini. Il 2020 è stato un anno eccezionalmente difficile per i palestinesi, i cui finanziamenti sono stati notevolmente danneggiati dalla pandemia di coronavirus e dalle difficoltà economiche che ha scatenato, nonché dalla decisione di diversi stati donatori (inclusi Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita) di tagliare la loro assistenza finanziaria a Ramallah.

Questo è il motivo per cui verranno donate 5.000 dosi di vaccini Sputnik V.

Secondo quanto riferito, la Palestina riceverà i vaccini Sputnik V entro marzo e al-Shakhrah è entusiasta dell'opportunità di vaccinare i palestinesi col preparato russo.

"Il mondo intero ha visto quanto fosse efficace il vaccino russo. È sicuro e utile e siamo pronti a riceverlo", ha riassunto.