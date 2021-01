Il capo di stato maggiore della difesa della Spagna si dimette dopo lo scandalo delle vaccinazioni

La Difesa ha accettato le dimissioni di Villarroya, secondo fonti del ministero. Nella sua lettera al ministro, il capo di gabinetto considera "corrette" le decisioni prese di recente, assicurando che "non hanno mai tentato di avvalersi di privilegi ingiustificabili".

Allo stesso tempo, il generale ha ammesso che queste decisioni stanno "deteriorando l'immagine pubblica" delle forze armate e mettendo in dubbio la loro "onestà".

Secondo Villarroya, la sua vaccinazione è stata effettuata "nel rispetto dei suoi obblighi, secondo protocolli stabiliti e con l'unico scopo di preservare l'integrità, la continuità e l'efficacia della catena operativa delle Forze Armate".

In precedenza, il governo spagnolo aveva chiesto spiegazioni a Villarroya, dopo aver appreso che questo aveva ricevuto il vaccino COVID-19 insieme ad altri alti funzionari militari.

La notizia della vaccinazione di alti ufficiali militari è arrivata dopo diversi giorni di aspre polemiche in Spagna sulla proliferazione di casi in cui diversi funzionari pubblici, soprattutto politici, hanno saltato la fila per farsi vaccinare davanti ai gruppi prioritari.

La Spagna è ancora nella prima fase del suo piano di vaccinazione.