Capo del Mossad delineerà richieste israeliane a USA per rientrare nell'accordo nucleare iraniano

Durante la sua campagna presidenziale, Joe Biden ha esposto i suoi piani per rientrare nell'accordo nucleare iraniano dopo che l'amministrazione Trump si è ritirata nel 2018, sostenendo che Teheran non stava agendo in conformità con le richieste dell'accordo per limitare lo sviluppo di materiale nucleare.

Benjamin Netanyahu invierà il capo del Mossad Yossi Cohen a Washington per delineare le richieste di Israele all'Iran in qualsiasi nuova firma di un accordo nucleare, secondo quanto riportato dalle notizie di Channel 12 sabato.

La rete ha detto che Cohen dovrebbe recarsi negli Stati Uniti a febbraio su richiesta del primo ministro israeliano, dove sarà il primo funzionario di Gerusalemme a incontrare il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo quanto riferito, dovrebbe anche incontrare il direttore della CIA.

Il rapporto non cita fonti specifiche, ma fa riferimento a “messaggi” veicolati tra funzionari anonimi dell'amministrazione Biden e Israele. Dice che Cohen e il suo team forniranno all'amministrazione Biden tutte le informazioni accumulate da Israele sul presunto programma nucleare iraniano.

Le richieste includeranno una serie di precondizioni israeliane nel rientro degli Stati Uniti all'accordo nucleare, inclusa l'interruzione dell'arricchimento dell'uranio e la fine della produzione di centrifughe avanzate da parte di Teheran; l'interruzione del sostegno a gruppi come Hezbollah libanese, che Israele definisce terroristi, e la presunta attività terroristica contro obiettivi israeliani all'estero; ritirata della sua presenza militare in Iraq, Siria e Yemen; garanzia di accesso completo al suo programma nucleare all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

Cohen si è effettivamente recato negli Stati Uniti questo mese, ma per un incontro di addio con l'ex segretario di Stato Mike Pompeo.

I media hanno affermato che il team di Biden e funzionari iraniani hanno tenuto colloqui segreti sulle prospettive di rientrare nel Piano d'azione globale congiunto (PACG) per tre settimane, a partire da quando Trump era ancora presidente. Secondo la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, la nuova amministrazione prevede di discutere il futuro dei colloqui e dei vincoli nucleari sull'Iran con alleati e controparti straniere.

Israele è preoccupato che un nuovo accordo possa consentire all'Iran di continuare ad arricchire l'uranio, nonché fornire aiuti finanziari o sanzioni sufficienti per consentire a Teheran di riparare la sua economia danneggiata. Mentre si congratula con Biden per l'inaugurazione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato il presidente degli Stati Uniti a continuare ad affrontare la "minaccia rappresentata dall'Iran".

Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ha affermato venerdì che "la finestra di opportunità" per la nuova amministrazione statunitense di tornare al Piano d'azione globale congiunto (PACG) ha dei limiti, poiché l'Iran è determinato a ottenere la rimozione delle sanzioni ed è contrario a qualsiasi revisione dei termini dell'accordo nucleare. Il massimo diplomatico iraniano ha affermato che se il gabinetto di Joe Biden sceglie di abbandonare la politica di "massima pressione" di Donald Trump, che include una rimozione immediata e completa di tutte le sanzioni da Teheran. e tornare all'accordo sul nucleare, anche l'Iran riprenderà a rispettare il trattato a pieno.

"La nuova amministrazione statunitense ha una scelta fondamentale da fare: può abbracciare le politiche fallite del suo predecessore e continuare sulla via del disprezzo per la cooperazione internazionale e il diritto internazionale. Oppure, può rifiutare ipotesi fallite e cercare la pace e cortesia", ha twittato Zarif in precedenza.

Martedì, il candidato al segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti ricambieranno la ripresa della conformità dell'Iran con l'accordo nucleare, ma cercheranno un accordo più ampio che copra anche il suo programma missilistico. Anche prima della sua ascesa alla Casa Bianca mercoledì, Joe Biden ha espresso il suo sostegno alla nuova firma di Washington del PACG, in base al quale l'Iran ha accettato di limitare lo sviluppo di materiale nucleare in cambio di ispezioni internazionali e la revoca di paralizzanti sanzioni economiche.

L'amministrazione Trump si è ritirata dal trattato nel 2018 dopo aver accusato l'Iran di non aver rispettato l'accordo, nonostante gli osservatori internazionali e l'Unione europea sostenessero che Teheran fosse in piena conformità. Washington ha reimpostato le sanzioni all'Iran, mentre quest'ultimo ha risposto abbandonando gradualmente i propri impegni.

A dicembre, l'Iran ha approvato una legge per aumentare il suo arricchimento di uranio e interrompere le ispezioni delle Nazioni Unite sui suoi siti nucleari in risposta all'uccisione del fisico nucleare Mohsen Fakhrizadeh, per il quale i funzionari iraniani hanno accusato l'agenzia di spionaggio israeliana Mossad. All'inizio di gennaio, l'organizzazione iraniana per l'energia atomica ha annunciato che il paese era riuscito ad arricchire l'uranio al 20 per cento presso l'impianto di arricchimento del combustibile di Fordow.