Pakistan ha approvato l'uso del vaccino russo Sputnik V

Il governo pakistano ha autorizzato l'uso di emergenza del vaccino russo Sputnik V e ha dato l'approvazione a una compagnia farmaceutica locale per importare e distribuire il farmaco, ha riferito il quotidiano Dawn, citando un funzionario del paese.

Il funzionario ha osservato che il vaccino russo era il terzo farmaco approvato per l'uso.

"In una riunione ospitata dal Consiglio di registrazione della Pakistan Drug Control Administration (Drap), anche un altro vaccino ha ricevuto un'autorizzazione di emergenza; è stato sviluppato con il supporto del Fondo russo per gli investimenti diretti", ha spiegato il funzionario.

Il funzionario ha anche sottolineato che la società farmaceutica locale AGP sarà l'unico importatore e distributore del vaccino russo.

In precedenza si è saputo che le autorità pakistane hanno consentito l'uso di emergenza del vaccino AstraZeneca e del farmaco della società cinese Sinopharm.

Il vaccino russo Sputnik V è stato registrato dal Ministero della Salute nell'agosto 2020. È stato sviluppato dal Gamaleya Research Center for Electrochemistry in collaborazione con RDIF sulla base di vettori ben studiati dell'adenovirus umano. Il vaccino è efficace per oltre il 90%.