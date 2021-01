Ecco come non vengono confusi gli ordini al McDrive

Quando i clienti ordinano il loro cibo attraverso il McDrive, una fotocamera scatta una foto delle auto, in modo che i cassieri che lavorano allo sportello sanno a chi appartengono gli ordini.

La giovane donna, il cui nome utente è Katieeclarkee, ha fatto un video allo schermo che usa per lavorare e che mostra chiaramente l'ordine ed il veicolo. "C'è una fotocamera che scatta una foto di te e della tua auto", ha spiegato la dipendente.

"Quindi meglio che non vi mettiate le dita nel naso mentre siete in macchina, perché vediamo tutto e vi giudichiamo", ha scherzato la giovane.

​Questo sistema è stato lanciato quando più di due code di auto hanno iniziato a formarsi all'ingresso, il che ha reso difficile consegnare l'ordine in modo corretto, dicono i lavoratori di Mcdonald's.

Grazie a questo sistema è più facile per il personale di questa catena di fast food servire i loro hamburger nell'ordine in cui sono stati richiesti, anche se le auto cambiano posto. Un dipendente ha spiegato che, grazie alla telecamera, aveva visto persone urlare e colpire il volante della sua auto in un impeto di rabbia quando il suo hamburger preferito non era stato consegnato.

