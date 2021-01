Aggiornamenti: arresti alle manifestazioni non autorizzate a sostegno di Navalny in tutta la Russia

Il commissario russo per i diritti umani ha detto che il suo ufficio non è stato informato di alcuna violazione dei diritti dopo che le proteste non autorizzate si sono svolte sabato nell'Estremo Oriente russo e in Siberia.

"Le manifestazioni pubbliche di oggi nella Russia orientale hanno dimostrato che le autorità regionali hanno agito in modo estremamente corretto nei confronti delle persone che sono andate a protestare nonostante i ripetuti avvertimenti", ha detto Tatyana Moskalkova.

Ha detto che stava monitorando le dimostrazioni mentre si svolgono in tutto il paese. Circa 4.000 manifestanti sono scesi in piazza a Mosca. Un altra dimostrazione è in corso a San Pietroburgo, a nord della capitale.

Le proteste sono state indette dopo che la polizia ha arrestato Alexey Navalny, uno dei principali attivisti dell'opposizione, per aver violato i termini di libertà vigilata per una condanna per appropriazione indebita.

Il ministero dell'Interno e la procura generale hanno avvertito che sia gli organizzatori che i partecipanti sarebbero stati assicurati alla giustizia per aver preso parte a raduni di massa nonostante le restrizioni relative al coronavirus. Il governo ha definito le manifestazioni una provocazione e una minaccia per la sicurezza pubblica.