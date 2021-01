Il meglio dai social del meme di Berie Sanders. Lui: Cercavo solo un po’ di calore

Dici Bernie Sanders e subito scatta il meme. Il simpatico democratico che ha dato filo da torcere a Joe Biden durante le primarie e i caucus dei democratici, all’insediamento di Joe Biden come 46° presidente USA si è presentato con un paio di originali guanti fatti a mano da una sostenitrice e, la sua posizione raccolta sulla sedia immortalata dalle telecamere e dalle impietose macchine fotografiche dei giornalisti, è diventata subito oggetto di ironia sui social network come Twitter.

Bernie Senders spiega al "Late Night" e il meme: "Cercavo solo il caldo" https://t.co/qTfpihHjrs — L'HuffPost (@HuffPostItalia) January 22, 2021

​Lui ci ha anche scherzato su intervenendo a ‘Late Night with Seth Meyers’. Al presentatore ha detto: “Ero seduto da solo e cercavo solo di tenermi al caldo. Volevo prestare attenzione a quello che stava succedendo”. Per le misure anti-Covid, infatti, i singoli sedevano a distanza dagli altri, mentre chi era in coppia accanto al suo partner.

​I meme, che in grande quantità sono apparsi nel web, ha detto di averli visti e di averli apprezzati.

Ditemi che verrà fatto comunque presidente di tutto anche solo un giorno 😂😂😂#BernieSanders #BernieMeme pic.twitter.com/8RMglKP3JR — Susy (@susy_juve) January 22, 2021

​In particolare quelli dove lui è seduto sulla panchina con Tom Hanks in ‘Forrest Gump' e quella dove lui è nel cast di ‘Sex and the City’.

​Senders ha spiegato che i suoi guanti sono stati confezionati da una insegnante, “una persona molto gentile”, ha rivelato.

​Top secret invece il contenuto della lettera che portava con sé.

Dal meme al marketing per beneficenza

Bernie Sanders non si è lasciato scappare l’occasione di trasformare il successo planetario del suo meme in una iniziativa di marketing ma a scopo di beneficenza.

Meals on Wheels, un ente benefico che distribuisce pasti nei quartieri poveri del Vermont, venderà felpe in cotone organico con su stampato il suo meme.