L'amministrazione Biden "esaminerà" conformità dei talebani con l'accordo di pace del febbraio 2020

La nuova amministrazione Biden ha detto che esaminerà l'accordo di pace della precedente amministrazione Trump con il gruppo militante talebano per valutare se i talebani stanno rispettando i termini dell'accordo del febbraio 2020.

La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Emily Horne ha detto venerdì che durante una telefonata tra il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan e la sua controparte afgana, Hamdullah Mohib, Sullivan "ha reso chiara l'intenzione degli Stati Uniti di rivedere l'accordo USA-talebani del febbraio 2020, anche a valutare se i talebani stessero rispettando i propri impegni di tagliare i legami con i gruppi terroristici, ridurre la violenza in Afghanistan e impegnarsi in negoziati significativi con il governo afghano e altre parti interessate".

L'accordo, concordato dopo mesi di negoziati a Doha, in Qatar, è stato firmato tra Stati Uniti e talebani e non includeva il governo afghano sostenuto dagli Stati Uniti a Kabul. Ha stabilito che se i talebani cessassero i suoi attacchi contro le forze statunitensi e si fossero impegnati a rinunciare al terrorismo, gli Stati Uniti avrebbero ritirato definitivamente i loro circa 13.000 soldati dal paese.

Gli Stati Uniti hanno invaso l'Afghanistan nell'ottobre 2001 per rovesciare i talebani dopo che il gruppo aveva fornito un porto sicuro per l'organizzazione terroristica di al-Qaeda, che aveva ucciso diverse migliaia di americani negli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Sebbene i talebani siano stati estromessi, sono rimasti una forza potente nelle zone rurali, conducendo da allora una campagna di guerriglia contro le forze governative statunitensi e afghane.

La scorsa settimana, il Pentagono ha annunciato che c'erano solo 2.500 truppe nel paese e che tutte quelle rimanenti avrebbero lasciato il paese dell'Asia centrale entro maggio. Tuttavia, poiché i talebani e il governo di Kabul devono ancora raggiungere un accordo, gli scontri sono proseguiti e gli Stati Uniti hanno eseguito diversi attacchi aerei che hanno colpito le posizioni dei talebani, suscitando proteste da parte dei talebani.

All'inizio di questo mese, il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha detto a Sputnik che il gruppo ritiene che gli attacchi violino l'accordo di Doha e che "se l'operazione continua in violazione e in modo intenzionale, ovviamente, saremo costretti a reagire, e questo è un atto provocatorio."

I negoziati tra i talebani e il governo di Kabul, che i talebani considerano un fantoccio di Washington, sono iniziati a settembre ma sono stati lenti. Solo a dicembre hanno raggiunto un accordo su come avviare essi stessi i colloqui di pace, iniziati all'inizio di gennaio.

L'approccio di Biden all'Afghanistan

In un'intervista con la CBS alla vigilia della firma dell'accordo di pace del febbraio 2020, Biden ha notato la sua opposizione di lunga data a una grande presenza statunitense in Afghanistan, dicendo che voleva una "impronta più piccola" di "diverse migliaia di persone per assicurarsi che abbiamo un luogo da cui possiamo operare ”per impedire ad Al-Qaeda o Daesh di ristabilire un punto d'appoggio per attaccare gli Stati Uniti.

Tuttavia, ha indicato che crede che si sarebbe assunto "zero responsabilità" se, dopo una ritirata degli Stati Uniti, i talebani dovessero tornare al potere.

Giovedì, il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto ai giornalisti che Biden aveva ordinato alle agenzie di intelligence statunitensi di esaminare i rapporti secondo cui agenti russi avevano offerto taglie ai talebani per uccidere i soldati statunitensi nel paese. La storia è emersa sul New York Times l'anno scorso, che ha fornito vaghe citazioni per le affermazioni, e i leader dell'intelligence statunitense hanno respinto categoricamente la storia come voci e informazioni inaffidabili che non prendevano sul serio. Inoltre, sia la Russia che i talebani hanno negato le accuse.